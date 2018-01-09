ЕСПЧ предложил России выплатить Дадину компенсацию за условия содержания в колонии

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) предложил России выплатить активисту Ильдару Дадину компенсацию за условия содержания в карельской колонии ИК-7, сообщается на странице фонда «Общественный вердикт» в фейсбуке.

ЕСПЧ предложил российской стороне признать, что в отношении Дадина была нарушена статья 3 Европейской Конвенции, гарантирующая запрет пыток, и выплатить ему компенсацию по аналогии с другими жалобами из России, по которым суд уже выносил подобные постановления.

Суд, в частности, обратил внимание российской стороны на то, что в камерах недопустимы: холод, отсутствие горячей и питьевой воды, постоянный яркий свет, прямой видеоконтроль в туалете, непрерывная громкая музыка, а также лишение человека сна и еды и перевозка заключенных на площади в 0,3 квадратных метра.

Напомним, Ильдар Дадин стал первым в России осужденным по статье 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение правил проведения массового мероприятия). В декабре 2015 года суд приговорил активиста к двум с половиной годам колонии.

В ноябре 2016 года Дадин сообщил об избиениях и пытках сотрудниками ФСИН сегежской ИК-7. Через месяц активиста этапировали из колонии в Карелии в ИК-5 Рубцовска. Позднее Верховный суд России постановил освободить активиста, признав право Дадина на реабилитацию.

В мае активисту присудили 2 млн 200 тысяч рублей компенсации за незаконное уголовное преследование.