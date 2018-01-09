Жителя Петербурга оштрафовали за публикацию в сообществе «Анти Энтео»

Октябрьский районный суд Петербурга оштрафовал на 400 тыс. рублей петербуржца Леонарда Конвишера за разжигание ненависти и вражды публикацией в группе соцсети «ВКонтакте» «Анти Энтео / Анти „Божья воля (18+)“. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов.

Петербуржец опубликовал изображение католического священника с православным крестом на груди. Над ним изображен силуэт человека с ножом, на груди которого размещен перевернутый крест и число 666. Картинка сопровождалась комментарием: „Время жечь мосты“.

Конвишер признал вину. Его осудили по ч. 1 ст. 282 Уголовного кодекса (возбуждение вражды, унижение достоинства группы лиц по признакам отношения к религии — христианам).

Движение „Божья воля“ известно хулиганскими акциями, направленными, по словам их организаторов, на защиту православных ценностей. Так, в августе 2015 года активисты движения ворвались на выставку „Скульптуры, которых мы не видим“» в «Манеже» и, как сообщалось, разрушили некоторые из них.

Бывшим лидером является «Божьи воли» Дмитрий Цорионов по прозвищу Энтео. После акции в «Манеже» он пообещал подать в суд на организаторов выставки. По его словам, работа художника Вадима Сидура, которая оказалась поврежденной, не выставлялась в зале, ее порвали сами работники музея.

В октябре 2017 года Энтео выгнали из «Божьей воли». В движении пояснили, что Цорионов «сдружился с нераскаянными богохульниками» из группы Pussy Riot и «стал проводить с ними совместные акции в рамках движения „Божья воля“, где они глумились над Священным Писанием».