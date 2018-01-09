В Кыргызстане президента обяжут носить за границей национальный головной убор

Депутаты кыргызского парламента — Жогорку Кенеш — подготовили законопроект, обязывающий официальных представителей власти, в том числе президента страны носить за границей национальный головной убор – Ак калпак. Законопроект также предполагает введение ответственности за надругательство над Ак калпаком. Соответствующий документ опубликован на сайте парламента республики.

Фото: Бывший президент Кыргызстане Алмазбек Атамбаев (в центре) / пресс-служба президента Кыргызской республики

Согласно инициативе, Ак калпаку придается статус национального символа, наряду с флагом, гимном и гербом Кыргызской республики. Правительство Кыргызстана должно обеспечить «реализацию государственной политики по сохранению и использованию Ак калпака», а также утверждает мероприятия по пропаганде и популяризации Ак калпака.

Во время официальных визитов за рубеж президент и его подчиненные обязаны носить головной убор, для спортсменов и участников фестиваля ношение Ак калпака будет добровольным.

В законопроекте отдельно оговаривается, что национальный головной убор должен быть изготовлен только из натурального войлока с добавлением «чистой шерсти».

В документе уточняется, что использовать Ак калпак не по назначению запрещено. За надругательство над Ак калпаком предусматривается ответственность в соответствии с законодательством республики. Однако статьи уголовного кодекса, предусматривающей наказание за «осквернение Ак калпака», в Кыргызстане пока нет.

5 марта, согласно законопроекту, предлагается объявить «днем Ак калпака».

Инициатива депутатов кыргызского парламента появилась на фоне резонансного скандала вокруг показа мод для животных в Бишкеке (столица Кыргызстана), где на голову одной из собак был надет Ак калпак.

Депутаты в парламенте заявили, что организаторы выставки, хозяева и, возможно, дизайнеры наряда должны понести ответственность и потребовали заняться этой ситуацией Комитет национальной безопасности страны. Представитель президента в парламенте заявил, что аппарат главы страны даст свою оценку действиям хозяйки собаки.