Адвокат: задержанного в Чечне 60-летнего главу «Мемориала» Оюба Титиева обвинили в хранении наркотиков. Обновлено

обновлено Спустя несколько часов после задержания руководителя чеченского отделения правозащитной организации «Мемориал» Оюба Титиева МВД по Чечне официально подтвердило информацию о задержании правозащитника. В пресс-службе МВД по Чечне заявили, что машина Титиева ВАЗ-111930 Лада Калина была остановлена на автодороге Ойсхар-Курчалой-Мескер-Юрт для проверки документов. При осмотре полицейские якобы нашли в автомобиле «полимерный пакет с веществом растительного происхождения со специфическим запахом марихуаны весом примерно 180 граммов». Адвокат Оюба Титиева ранее подтвердил «Новой газете»: возбудили дело по 228 статье УК РФ — «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества...»

Адвоката к Титиеву не пускают уже несколько часов, хотя достоверно установлено, что Титиев незаконно находится все это время в здании Курчалоевского РОВД. О задержании правозащитника известно омбудсмену Татьяне Москальковой и главе СПЧ Михаилу Федотову.

По информации «Новой газеты» 60-летнему правозащитнику Оюбу Титиеву планируют предъявить фальсифицированное обвинение в хранении наркотиков.

Оюб Титиев. Фото из личного архива

Сотрудники «Новой газеты» знают Титиева более двадцати лет. Это религиозный человек, ведущий исключительно здоровый и спортивный образ жизни.

До войны в Чечне Оюб работал в школе.

Ситуация с Титиевым абсолютно схожа с задержанием и обвинением чеченского общественного деятеля Руслана Кутаева и журналиста «Кавказского узла» Желауди Гериева. И Кутаев и Гериев были обвинены и осуждены по сфабрикованным делам о хранении наркотиков. Это известный в Чечне способ расправы с инакомыслящими, независимыми журналистами и правозащитниками.