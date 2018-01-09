В штаб Собчак в Петербурге принесли записку «Убей. Съешь. Повтори». Туда приехали сотрудники Центра «Э»

Неизвестный оставил в петербургском штабе кандидата в президенты Ксении Собчак пакет, в нем оказались две книжки и записка «Убей. Съешь. Повтори», сообщил «Новой газете» координатор отделения Николай Артеменко. Волонтеры штаба вызвали полицию, следом приехали и сотрудники Центра «Э».

«Раньше мы его не видели. Он пришел под видом обычного человека, который хочет поставить подпись [в поддержку выдвижения Собчак]. Сел на диван, потом сказал, „Мы всех вас вынесем“ — я не знаю, что он имел в виду, это дословная цитата — и оставил на диване пакет. В нем оказались две книжки — новая Виктора Пелевина „Iphuck 10“ и „Учение Дона Хуана“ Карлоса Кастанеды; и записка, на которой было написано „Убей. Съешь. Повтори“. Там же был указан номер телефона. Мы позвонили по нему, телефон не отвечал. Потом мы вызвали полицию. После них приехали сотрудники по борьбе с экстремизмом», — рассказал Артеменко.

Кроме этого, мужчина оставил разрисованную листовку Собчак и назвал себя автором антисемитской надписи в адрес журналистки, появившейся утром на фасаде здания. «Спросил, понравилась ли нам надпись», — сообщил координатор штаба.

Полиция заявила сотрудникам штаба, что не может квалифицировать деяние неизвестного мужчины как угрозу жизни и общественной безопасности, «так как он не говорил, что хочет кого-то убить». Мужчина попал на камеры видеонаблюдения, установленные в штабе. Сейчас волонтеры изучают записи.

26 декабря 2017 года ЦИК зарегистрировал Ксению Собчак кандидатом в президенты. Журналистка объявила о планах выставить свою кандидатуру в середине октября. Тогда она заявила, что позиционирует себя как кандидат «против всех». Выборы президента страны пройдут 18 марта 2018 года.