ГИБДД и ДПС сократили 10 тысяч сотрудников

МВД сокращает численность сотрудников подразделения ГИБДД и ДПС на 10 тысяч человек, сообщается на сайте министерства.

Массовые увольнения в органах внутренних дел проводятся в связи с указом президента России Владимира Путина от 31 декабря 2017 года. В сообщении отмечается, что сокращения не затронут сотрудников ГАИ, работа которых связана с экзаменами на получение прав и с выдачей водительских удостоверений, а также с «регистрационными действиями».

В министерстве уточнили, что сокращения коснутся в первую очередь неукомплектованных должностей. При этом в МВД пообещали перевести «изъявивших желание» сотрудников инспекции на другие должности в органах внутренних дел.

Согласно указу Владимира Путина от 31 декабря 2017, с 1 января предельная штатная численность сотрудников органов внутренних дел, без учета персонала по охране и обслуживанию зданий, должна составлять не более 894,8 тысяч человек.

В сентябре прошлого года президент России Владимир Путин своим указом сократил предельную штатную численность МВД на 15% (на 163 тысяч единиц), а также сократил центральный аппарат министерства на 10%.

В самом ведомстве масштабное сокращение штата тогда объяснили переходом части сотрудников на службу в Росгвардию.