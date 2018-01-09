Роскомнадзор обсудит с Facebook политику в отношении аккаунтов россиян

Представители Facebook встретятся с сотрудниками Роскомнадзора и обсудят политику соцсети в отношении аккаунтов российских пользователей, сообщила пресс-служба ведомства.

«Встреча ориентировочно запланирована на первую декаду февраля. Роскомнадзор планирует включить вопрос, связанный с политикой Facebook в отношении аккаунтов российских пользователей, в повестку дня встречи с представителями компании», — цитирует сообщение Роскомнадзора Интерфакс.

О встрече представителей российского ведомства и американской соцсети стало известно еще в сентябре прошлого года, пишет агентство. Тогда глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что основным вопросом обсуждения станет исполнение Facebook российского законодательства в части локализации персональных данных россиян. Этот закон предписвывает работающим в России иностранным IT-компаниям хранить персональные данные россиян с использованием находящихся в России баз данных.

В конце декабря Facebook удалил аккаунты главы Чечни Рамзана Кадырова, как пояснили Роскомнадзору по его запросу, из-за внесения его в санкционный список США. В тот же день политик заявил, что в республике тестируется новая социальная сеть Mylistory, «которая ни в чем не уступает заморским» и что он доволен блокировкой.

«В соцсетях они могут заблокировать страницы, но имя Рамзана Кадырова никогда не заблокируют ни они и ни их хозяева», — отметил он.