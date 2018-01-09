Памфилову удивила реакция ЕС на недопуск Навального к выборам

Председатель Центризбиркома (ЦИК) России Элла Памфилова заявила, что у нее вызывает «недоумение» заявление Евросоюза о том, что недопуск оппозиционного политика Алексея Навального к выборам президента России в 2018 году ставит под сомнение демократичность выборов в стране, передает ТАСС.

«Мы вынуждены констатировать, что данное заявление демонстрирует незнание или игнорирование российского законодательства о выборах, не соответствует фактическим обстоятельствам и не основано на нормах международного и национального права», — сказала Памфилова на заседании ЦИК.

Памфилова удивилась, чем вызвана «такая привилегированная забота исключительно в отношении господина Навального».

«Почему ранее по аналогичным ситуациям не была проявлена такая же озабоченность в отношении других граждан России, которым так же, как и Навальному, было отказано в регистрации на основании судимости за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления», — добавила глава ЦИК, отметив, что с 2012 года, когда было введено ограничение, по подобным основаниям до выборов не были допущены порядка 250 кандидатов.

Памфилова добавила, что ограничение пассивного избирательного права для судимых за тяжкие и особо тяжкие преступления было предметом рассмотрения Конституционного суда, который подтвердил его законность, при этом отметив, что оно не может быть бессрочным.

Ранее Апелляционная коллегия Верховного суда признала законным решение ЦИК, отказавшегося регистрировать политика Алексея Навального кандидатом в президенты.

25 декабря ЦИК не зарегистрировал Навального кандидатом в президенты из-за наличия у него судимости. Оппозиционер призвал бойкотировать президентские выборы и анонсировал очередную общероссийскую акцию протеста.