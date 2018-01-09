«Видимых следов побоев нет, вину полностью отрицает»: член СПЧ при Кадырове навестила 60-летнего правозащитника Оюба Титиева в отделении полиции

В Курчалоевском РОВД, где содержится задержанный по подозрению в хранении наркотиков 60-летний правозащитник и глава местного «Мемориала» Оюб Титиев, побывала Хеда Саратова — член СПЧ при Рамзане Кадырове. Только вместе с ней к Титиеву пустили и его адвоката — до этого в отделение он попасть не мог.

Саратова виделась с Титиевым. Видимых следов побоев на нем нет, рассказала она. Титиев, по ее словам, категорически отрицает, что пакет с наркотиками, якобы найденный в салоне его автомобиля, принадлежит ему. Хеда Саратова покинула отделение, а адвокат остался там.

Напомним, сегодня утром машину Титева остановили люди в форме сотрудников дорожной инспекции. После этого он перестал выходить на связь. О происшедшем были проинформированы глава СПЧ при президенте РФ Михаил Федотов и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Через несколько часов обнаружить Титиева в Курчалоевском РОВД удалось члену СПЧ при главе Чечни Хеде Саратовой. Она выехала к нему.

МВД Чечни подтвердило, что задержание Титиева связано с делом, возбужденным по статье «хранение наркотиков», лишь через шесть с лишним часов после задержания.

Инкриминируемая чеченскими силовиками 60-летнему Титиеву статья — практикуемый способ борьы с неугодными в Чечне журналистами, общественными деятелями и правозащитниками. Достаточно вспомнить дело правозащитника Руслана Кутаева и журналиста «Кавказского узла» Желауди Гериева.

Сотрудники «Новой газеты» давно и хорошо давно знают Оюба Титиева. Мы продолжаем следить за ситуацией.