Американские знаменитости отказались сотрудничать с H&M после рекламы с темнокожим мальчиком

Сразу несколько американских знаменитостей отказались сотрудничать с брендом одежды H&M. Причиной стал скандал, возникший из-за неудачной фотографии на сайте магазина компании. На ней темнокожий мальчик стоит в худи с надписью «Крутейшая обезьяна в джунглях». Пользователи сайта обвинили H&M в расизме.

Компания удалила фотографию (она осталась в кэше Google), закрыла объявление и сняла одежду с продажи. Более того, пресс-служба принесла извинения. «Мы глубоко сожалеем, что подобный снимок появился на сайте, и также сожалеем о выпуске подобной одежды. Мы не только удалили изображение с нашего сайта, но и изъяли худи из международной продажи», — заявили в компании.

Несмотря на это, разразившийся скандал вызвал резкое падение акций H&M, за сутки от сотрудничества с компанией отказались баскетболист Леброн Джеймс, музыкант The Weeknd, певица Азилия Бэнкс, футболист «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку, рэперы YG и Пи Дидди.