СМИ: в Ленинградской области госпитализировали сотни призывников

С конца ноября 996 призывников из военных частей Ленинградской области с пневмонией, ангиной и бронхитом были доставлены в военные госпитали Санкт-Петербурга. Об этом сообщает региональное издание 47news.

По данным издания, за первую неделю января в военный госпиталь имени Соловьева поступили 70 военнослужащих, а с 15 по 31 декабря –293.

Как рассказали в комитете по здравоохранению правительства Ленобласти, командование пока не объявляет об эпидемии из-за того, что информация может стать гласной. Согласно официальной статистике, за январские праздники с пневмонией из Всеволожского района были госпитализированы двое детей и один пожилой человек.

В пресс-службе Западного военного округа заявили, что «ни о каком массовом заболевании не может быть и речи», а «общее количество госпитализированных военнослужащих с заболеваниями органов дыхания не превышает 1% от списочного состава подразделений».

«Спорадическая заболеваемость болезнями органов дыхания снизилась на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сказали в ЗВО.

В пресс-службе уточнили, что медики каждый день профилактически осматривают военнослужащих и госпитализируют тех, у кого выявляются признаки болезни.