Явлинский собрал более половины необходимых для регистрации подписей

За новогодние каникулы избирательные штабы Григория Явлинского по всей стране смогли собрать больше половины необходимых для его регистрации на президентских выборах подписей — 52,7 из 105 тысяч. Об этом говорится на официальном сайте партии «Яблоко».

По словам руководителя штаба Николая Рыбакова, штабы в некоторых регионах вплотную приблизились к верхней границе допустимого для одного региона объема — 2,5 тысяч подписей.

«Это, в частности, Тверская, Новгородская, Челябинская области, Пермский край и Башкирия. Но и там сбор будет продолжен, чтобы избежать возможного технического брака в подписных листах», — сказал Рыбаков.

Сбор подписей начался 27 декабря.

22 декабря Григория Явлинского официально выдвинули в качестве кандидата в президенты.

Явлинский выдвигается на выборы президента России в четвертый раз. В 1996 году он занял четвертое место с результатом 7,35% голосов. На выборах 2000 года Явлинский набрал 5,8% голосов избирателей, однако занял уже третье место. В 2012 году Явлинский не был зарегистрирован ЦИК — как считают его сторонники, незаконно.

Напомним, 18 декабря в России официально стартовала избирательная кампания по выборам нового президента страны, которые пройдут 18 марта 2018 года.