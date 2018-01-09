Минздрав предложил создать антикоррупционный телефон доверия

Министерство здравоохранения России намерено организовать телефон доверия для борьбы с коррупцией в министерстве. Соответствующий проект приказа министерства опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов для общественного обсуждения, которое должно завершиться 23 января.

Согласно предложенному порядку работы, телефон установят в отделе профилактики коррупционных и иных правонарушений департамента управления делами и кадров Минздрава.

Система будет функционировать в автоматическом режиме, записывая поступающие обращения. Анонимные сообщения рассматриваться не будут.

Конфиденциальность обращений гарантируется, а за заведомо ложный донос о совершении преступления в соответствии с законодательством предусмотрена уголовная ответственность. Об этом будут предупреждать каждого позвонившего.

Как отмечается в пояснительной записке, проект приказа подготовлен в целях «реализации антикоррупционных мероприятий, проводимых Министерством здравоохранения Российской Федерации», а также «формирования в обществе нетерпимости к коррупционному поведению».