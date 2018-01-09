Основатель Amazon стал самым богатым человеком в истории

Глава Amazon Джефф Безос стал самым богатым человеком в истории, его состояние, согласно Bloomberg Billionaires Index, оценивается в 105,1 миллиардов долларов.

Основатель Microsoft Билл Гейтс, чье состояние по данным на 9 января Bloomberg оценил в 93,3 млрд долларов, опустился на вторую строчку рейтинга в конце июля 2017 года. Тогда разрыв составлял около 500 млн долларов.

По данным Forbes, состояние Безоса в 104,4 млрд долларов, Гейтса — в 92 млрд долларов.

Третье место занимает Уоррен Баффетт с состоянием 87,2 млрд долларов, по оценке Bloomberg (87 млрд долларов, по данным Forbes).

Аmazon — крупнейший в мире онлайн-ретейлер. Безос владеет примерно 17% акций компании. Ему также принадлежит аэрокосмической компании Blue Origin. Кроме того, среди его активов — американский издательский дом The Washington Post, который он купил в 2013 году.