«Дождь»: в предвыборном штабе Путина впервые не будет одного начальника

В предвыборном штабе Владимира Путина впервые не будет одного начальника, вместо этого будет введен институт сопредседателей. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на источники, которые участвуют в предвыборной кампании главы государства.

По их словам, за это место начальника штаба боролись разные группы влияния, поэтому было решено ввести должности сопредседателей: их будет от двух до четырех.

Официально штаб планируется представить 10 января. На мероприятии будет присутствовать Путин.

Сам Путин на большой пресс-конференции в середине декабря отметил, что окончательного решения по главе штаба нет, но он хотел бы, чтобы «это были люди авторитетные, известные в стране и которые искренне поддерживают(нынешнюю) политику».

До этого в штабах Путина был один начальник. На первых выборах штабом руководил тогда первый замглавы кремлевской администрации Дмитрий Медведев. В 2004 году пост достался Дмитрию Козаку, он также был тогда первым замглавы кремлевской администрации. На выборах 2011 года штабом впервые руководил не чиновник, а кинорежиссер Станислав Говорухин. Штабом Дмитрия Медведева в 2008 году руководил глава кремлевской администрации Сергей Собянин.

О решении выдвинуться кандидатом на выборы Путин объявил 6 декабря на встрече с сотрудниками завода ГАЗ в Нижнем Новгороде. Во время пресс-конференции 14 декабря он уточнил, что будет баллотироваться в порядке самовыдвижения.