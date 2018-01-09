Умер оперный певец Александр Ведерников

Оперный певец, бывший солист Большого театра и народный артист СССР Александр Ведерников умер на 91-м году жизни. Сообщение опубликовано на сайте театра, в нем Ведерников назван одним из самых прославленных басов XX века.

В Большом театре привели слова композитора Георгия Свиридова, партии из произведений которого исполнял певец: «Александр Филиппович — один из тех артистов, что первыми обозначили в современном искусстве новую эпоху. Он — певец новой формации, особое явление — из самой жизни… Он — артист ярко выраженной национальной стихии, истинно русский артист».

Ведерников родился 23 декабря 1927 года в Кировской области, в селе Мокинино. В 1955 году он окончил Московскую консерваторию.

В начале карьеры Ведерников был солистом Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова (Мариинский театр), но большую часть своей жизни он провел в стенах Большого театра.

В 2008 году он возглавил московский театр «Русская опера».

В 1969 году получил Государственную премию СССР, в 1976 году ему было присвоено звание Народного артиста СССР.