Минобороны назвало ложными сообщения о массовой госпитализации призывников в Ленобласти

Сообщения о массовой госпитализации призывников в Ленинградской области с респираторными заболеваниями не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО), передает РБК.

«По данным анализа заболеваемости в период с 30 декабря по 9 января не установлено ни одного случая заболевания пневмонией среди военнослужащих воинских частей, указанных в материалах изданий. Общее количество госпитализированных военнослужащих с заболеваниями органов дыхания не превышает 1% от списочного состава подразделений. Поэтому ни о каком массовом заболевании не может быть и речи», — сказали в пресс-службе.

В Минобороны добавили, что спорадическая заболеваемость болезнями органов дыхания снизилась на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее источники регионального издания 47 news сообщили, что в Ленобласти с конца ноября были госпитализированы 996 человек, у некоторых их которых была диагностирована пневмония.

Источники в штабе ЗВО заявили о том, что 15 по 31 декабря в госпитали были доставлены 293 солдата, а на новогодних праздниках были госпитализированы 70 военнослужащих.

Журналисты 47 news также опубликовали список из 29 фамилий с диагнозами. По данным портала, эти солдаты были госпитализированы из части № 55338 в Сертолово-2.