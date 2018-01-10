Площадь у посольства России в Вашингтоне переименуют в честь Немцова в годовщину его убийства

Площадь перед посольством России в Вашингтоне переименуют в честь политика Бориса Немцова в годовщину его убийства — 27 февраля, сообщил в фейсбуке глава фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза-младший.

За законопроект о переименовании участка Висконсин-авеню в Борис Немцов плаза единогласно проголосовал Городской совет Вашингтона.

Переименовать улицу напротив здания российского посольства в Вашингтоне в честь убитого оппозиционного политика Бориса Немцова в конце февраля предложил сенатор от штата Флорида Марко Рубио.

Накануне глава совета муниципальных депутатов Красносельского района Москвы и лидер движения «Солидарность» Илья Яшин объявил о проведении 25 февраля марша памяти убитого политика Бориса Немцова. Марши памяти Немцова проходят в России ежегодно, последний состоялся в Москве 26 февраля 2017 года.

Борис Немцов был убит ночью 27 февраля 2015 года.