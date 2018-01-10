Минобороны назвало место запуска атаковавших российские базы в Сирии дронов

Беспилотники, атаковавшие российские военные базы Хмеймим и Тартус в Сирии, были запущены из зоны деэскалации «Идлиб», говорится в комментарии Минобороны России, опубликованном в газете «Красная звезда».

«Запуск дронов осуществлялся из района населенного пункта Муаззара, расположенного в юго-западной части зоны деэскалации "Идлиб", контролируемого вооруженными формированиями так называемой умеренной оппозиции», — говорится в сообщении ведомства.

После инцидента с дронами Минобороны направило письма начальнику генерального штаба Вооруженных сил Турции генералу Акару Хулуси и руководителю Национальной разведывательной организации страны Хакану Фидану.

Российское ведомство призвало власти Турции выполнять обязательства «по обеспечению соблюдения режима прекращения боевых действий подконтрольными вооруженными формированиями» и выставлению наблюдательных постов в зоне деэскалации «Идлиб», чтобы предотвратить подобные атаки беспилотников.

Ранее в Министерстве обороны России подтвердили, что в ночь на 6 января была совершена атака дронов на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. В ведомстве уточнили, что к российским военным объектам приблизились 13 беспилотников. Российские военные отбили атаку.