СМИ рассказали о планах США создать ядерную боеголовку для сдерживания России

Администрация президента США Дональда Трампа якобы планирует смягчить действующие для использования ядерного оружия ограничения и создать новую ядерную боеголовку для твердотопливных баллистических ракет Trident для сдерживания России, утверждает британская газета The Guardian.

По словам советника по вопросам контроля за вооружениями бывшего президента США Барак Обамы Джона Вольфсталя, проект Пентагона предполагает помешать России применить тактическое оружие в случае конфликта в Восточной Европе.

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Ранее президент США Дональд Трамп подписал обновленную Стратегию национальной безопасности страны. Россия и Китай были названы в документе странами, которые «бросают вызов власти, влиянию и интересам США» и стремятся «подорвать ее безопасность».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле изучают новую Стратегию нацбезопасности США и добавил, что беглое прочтение демонстрирует имперский характер документа.

При этом Песков тогда отметил, что Кремль увидел в документе «скромные позитивные моменты» — готовность сотрудничать с Россией там, где есть интересы США.