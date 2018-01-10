Умер народный артист Михаил Державин

Народный артист России, актер Театра сатиры Михаил Державин умер в возрасте 81 года, сообщили РИА Новости в театре.

По словам представителя театра, Державин умер после продолжительной тяжелой болезни. Дата прощания и похорон пока неизвестна.

Державин родился 15 июня 1936 года в семье одного из ведущих актеров Московского театра имени Вахтангова Михаила Степановича Державина.

С 1959 по 1967 год Державин работал в Московском театре имени Ленинского комсомола, позднее в театре сатиры. Он, в частности, играл в спектаклях: «Обыкновенное чудо», «Ревизор» и «Горе от ума».

Кроме того, Державин сыграл в десятках фильмах, в том числе, в картинах «Трое в лодке, не считая собаки», «Жених из Майами» и «Старые клячи».