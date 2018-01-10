Россияне назвали главными врагами страны США, Украину и Евросоюз

Россияне считают главными врагами страны США, Украину и Евросоюз. Это следует из опроса «Левада-центра», опубликованного РБК.

66% опрошенных «Левада-центром» заявили о наличии у России врагов. В числе врагов страны респонденты назвали США (68%), Украину (29%) и Евросоюз (14%). 10% респондентов назвали главными врагами бывшие республики СССР, а 8% — Польшу. Еще 6% участников опроса сочли врагами Германию, Англию и НАТО, и только 5% — сторонников фундаментального ислама и запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

Еще 4% опрошенных упомянули «тех, кто сегодня стоит у власти», включая «друзей [президента России Владимира] Путина», и государства Ближнего Востока.

В свою очередь, 21% опрошенных заявили, что у России врагов нет. Затруднились с ответом 13% участников респондентов. Опрос проводился 1-5 декабря среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов России.

Социолог «Левада-центра» Денис Волков считает, что неприязненный настрой россиян к США и Евросоюзу объясняется информационным фоном. При этом он отметил, что «США находятся в списке главных недругов России с конца 1990-х, а Европа и Украина — после начала конфликта из-за Крыма, когда Запад однозначно поддержал Украину».

Напомним, в 2015 году аналогичный опрос «Левада центра» показал, что 80% россиян считают, что у страны есть враги, и только 10% — что их нет.