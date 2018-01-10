Суд в Москве разгласил личные данные пожаловавшегося на ФСБ журналиста

Мещанский суд Москвы опубликовал персональные данные журналиста «Эха Москвы» Александра Плющева и назвал это техническим сбоем. Об этом рассказал сам Плющев в телеграм-канале.

Ему пришел ответ из квалификационной коллегии судей Москвы. В ответе Плющева назвали Арсением Львовичем, хотя он — Александр Владимирович. И пояснили, что его личные данные (на сайте суда был опубликован домашний адрес Плющева) появились в результате технического сбоя, сейчас неполадки устранены.

«Мои личные данные действительно с сайта убрали. А вот других истцов — так себе и висят», — отметил журналист. По его словам, суд публикует домашние адреса всех людей, «чьи иски попадают к определенной судье».

По факту разглашения персональных даных Плющев также жаловался в прокуратуру и Роскомнадзор, ответ от них пока не пришел.

«Сами подумайте, вот, например, судят кого-то за репост картинки экстремистской. А подсудимый такой: ваша честь, это был технический сбой, сейчас неполадки устранены! И судья тут же: что же вы сразу не сказали, гражданин подсудимый, идите на все четыре стороны. Мыслимое ли это дело? Немыслимое. Вот нас они одним судом судят, а себя — совершенно другим. Наказание за публикацию личных данных — штраф до 5 тысяч рублей, но даже этого себе не выпишут. Они всегда правы», — заявил Плющев.

Домашний адрес журналиста стал доступен в документах по иску, который он подал против ФСБ из-за требования расшифровывать переписку пользователей мессенджеров. Иск был отклонен. В 2017 году Мещанский суд Москвы оштрафовал Telegram за отказ передавать ФСБ ключи от переписки пользователей. Теперь Роскомнадзор может заблокировать мессенджер.