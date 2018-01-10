Чиновникам разрешили не декларировать биткойны

Минтруд разрешил чиновникам не указывать криптовалюту (виртуальную валюту) в справке о доходах, расходах и имуществе. Об этом говорится в обновленных рекомендациях, на которые обратили внимание «Известия».

Этот документ ведомство разрабатывает ежегодно при участии администрации президента и Генпрокуратуры. В нем виртуальные валюты приравняли к товарам и услугам, которые чиновники получают в натуральной форме, например, к подаркам, их указывать необязательно.

Представитель Минтруда пояснил РБК, что криптовалюты исключены из деклараций, так как их оборот не отрегулирован законом.

По мнению эксперта центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» Владислава Цепкова, то, что чиновникам разрешили не декларировать виртуальную валюту, допускает получение взяток, например, биткойнами.

Напомним, Минфин подготовил регулирующий криптовалюты законопроект. Его сейчас рассматривает Госдума. Глава ведомства Антон Силуанов говорил, что простым гражданам не стоит работать с существующими спекулятивными криптовалютами, этим должны заниматься профессиональные участники рынка.

Чиновники в России публично отчитываются о своих доходах с 2009 года, и с 2013 года — и о крупных тратах. Отдельным категориям российских чиновников запрещено получать подарки. После получения подарок надо сдать на хранение, но затем его можно выкупить обратно. Исключение составляют канцелярия, цветы и награды.