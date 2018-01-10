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Дмитрий Медведев уволил главу Госфильмофонда

Культура

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Премьер-министр Дмитрий Медведев уволил главу Госфильмофонда Николая Бородачева. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Новым гендиректором Госфильмофонда назначили Вячеслава Тельнова. Сейчас он возглавляет департамент кинематографии министерства культуры.

Напомним, в конце декабря российские кинематографисты обратились с открытым письмом к Дмитрию Медведеву. В письме указывалось, что руководство Госфильмофонда в последнее время «постоянно и справедливо» критикуют за «отсутствие конструктивного диалога с кинематографистами, потерю ключевых научных специалистов». В этом же документе кинематографисты просили на должность назначить Вячеслава Тельнова. 

Письмо подписали режиссеры Андрей Кончаловский, Никита Михалков, Карен Шахназаров, Павел Лунгин, Федор Бондарчук, Владимир Бортко, Алексей Учитель и Владимир Хотиненко.

Теги:
фильм, кино, увольнения, медведев
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