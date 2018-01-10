ФСБ: курсант военной академии планировал взорвать тележку с мороженым в Петербурге

Курсант Военной академии им. А.Ф. Можайского Вадим Осипов, которого задержали в прошлом году по подозрению в подготовке теракта, отказался признать свою вину в суде.

Как сообщает «Росбалт», на заседании выступил майор ФСБ Сергей Круть, который рассказал, что в планы молодого человека входил захват оружейной комнаты и казармы.

«Второй план был таким — он собирался совершить теракт на одной из площадей, где под тележку с мороженым он должен был заложить взрывное устройство. Еще одну бомбу он должен был спрятать под одежду и пойти в места массового скопления людей. Это если ему удастся уйти из академии. Он писал (в дневнике), что будет менять транспорт, где будет отсиживаться. В отдаленной деревне будет колоть дрова», — заявил Круть.

Читайте также Курсанта Военно-космической академии обвинили в подготовке теракта

Напомним, ранее следствие предъявило Осипову обвинения в подготовке теракта. Вопросы к курсанту появились после того, как преподаватель академии нашел у него нарисованный от руки план казармы и книгу, включенную в список экстремистских материалов, о чем сообщил в ФСБ. Четверо однокурсников Осипова дали на него показания. По версии обвинения, молодой человек «в целях дестабилизации деятельности органов власти Российской Федерации и органов военного управления академии» через мессенджер Telegram склонял своих однокурсников захватить оружие и казарму.

В свою очередь, Осипов утверждает, что хотел выявить слабые места в защите казармы, часто шутил на тему терактов и не планировал ничего совершать, а наличие у него запрещенной книги Осипов объяснил тем, что увлекается историей диверсионных групп времен Великой Отечественной войны. Об этом же он рассказал в письме министру обороны России Сергею Шойгу и попросил его «дать команду разобраться и не позволить ошибке сломать жизнь».