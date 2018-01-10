В ФСБ опровергли заявление жены Аршавина о ее работе в ведомстве

Жена футболиста Андрея Аршавина Алиса никогда не работала в ФСБ России, передает Интерфакс со ссылокй на Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

«Она не работает и никогда не работала в ФСБ России», — сказал агентству представитель ЦОС ФСБ.

В начале января Алису Аршавину вместе с няней и детьми сняли с рейса Москва — Алматы. Как объяснили в «Аэрофлоте», компания сделала это из-за ее «деструктивного поведения» и неподчинения требованиям экипажа. Аршавина, проигнорировав правила компании, пыталась пересадить няню в салон бизнес-класса, хотя у нее был куплен билет в эконом.

«За 200м до взлетно-посадочной полосы госпожа Аршавина отстегнула свой ремень безопасности и ремень ребенка, что категорически запрещено правилами безопасности», — рассказали в компании.

В «Аэрофлоте» уточнили, что Аршавина «неоднократно получала предупреждение кабинного экипажа о недопустимости подобных действий».

Как следует из рапорта бортпроводника, Аршавина «неоднократно называла себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж».

Сама Алиса Аршавина заявила, что ее высадили из самолета «лишь за то, что в бизнес-классе дурно пахло». По ее словам, она хотела переодеть в самолете ребенка, а самолет не находился на взлетной полосе.