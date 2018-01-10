В Госдуме после уборки пропали карточки для голосования. Делом занялась ФСО

В Госдуме на первом заседании в этом году у 30 из 40 депутатов ЛДПР пропали карточки для голосования. Сейчас сотрудники ФСО и ФСБ изучают видеозаписи с камер.

«Сегодня утром мы обнаружили, что 30 из 40 карт отсутствуют. Разумеется, подозрение пало на кого-то из депутатов. Ведется расследование. Изучаются записи видеокамер. Предварительно, подозревается один из сотрудников аппарата, который обслуживает зал. Возможно он забыл вернуть карты на место после уборки или тестирования системы, или вообще мог забрать их», — сообщил «Новой газете» председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

Он отметил, что карточка депутата является его собственностью. «По традиции мы оставляем их на рабочих местах и на время праздников, и на время выходных. Учитывая, что Государственная Дума является режимным объектом и охрана осуществляется на высочайшем уровне, мы надеемся на сохранность карточек», — добавил Дегтярев.

«Сейчас сотрудники ФСО и ФСБ изучают видеозаписи с камер наблюдения и обещают показать того человека, который собирал карточки», — заявил Znak.com первый зампред парламентского комитета по природным ресурсам и экологии Владимир Сысоев.

Он отметил, что карточки пропадают второй раз за 20 лет работы парламента. В первый раз депутат от КПРФ собрал все карточки у депутатов ЛДПР. Аппарат Госдумы, в ведении которого находятся оргвопросы, пообещал изготовить новые карточки. Они должны были появится у депутатов после перерыва, примерно в 13 часов по московскому времени.

В аппарате Госдумы «Новой газете» подтвердили пропажу карточек. «[Их забрал] технический сотрудник, уборщик, он работает по договору и не состоит в штате аппарата», — рассказали там. В аппарате уточнили, что после уборки помещения пропали карточки не всей фракции, а только одного сегмента, там, где убирался конкретный человек.

На вопрос почему уборщик решил забрать карточки, в аппарате ответили, что это «требует дополнительного понимания». «Ситуация [с карточками] требует дальнейшего изучения, выводы еще будут сделаны», — заключил собеседник.

Как пишет РБК, спикер Вячеслав Володин пояснил, что технический сотрудник перед уходом на новогодние каникулы «взял и на память собрал карточки». Какие меры будут приняты в отношении этого сотрудника, не уточняется.

«Есть такой ответственный [за карточки и у ЛДПР], то ли он проспал, то перепил до Нового года, но часть карточек просто пропала. Их ищут, а [лидер партии Владимир] Жириновский сказал, что [виноваты] представители Компартии. Но есть видеозапись, ее просмотрят и элементарно будет озвучено, кто это сделал», — сказал депутат КПРФ Валерий Рашкин.