В Госдуме раскритиковали идею разрешить чиновникам не декларировать криптовалюты

Обновленные рекомендации Минтруда, которые позволяют чиновникам не указывать наличие криптовалюты в справке о доходах, расходах и имуществе, может спровоцировать увеличение числа взяток. Об этом в разговоре с «Новой газетой» заявил заместитель председателя Комиссии Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, Владимир Поздняков.

«Я не верю в искренность этого решения», — заявил депутат. По мнению Позднякова, тот факт, что сегодня в официальных рекомендациях разрешают не декларировать криптовалюту, а сам закон, регулирующий использование криптовалют будет позже, — можно считать мошенничеством.

Кроме того, исключение криптовалюты из деклараций, по мнению парламентария, только поспособствует выводу денег за рубеж. «Это еще одна ловушка, так как ничего не контролируется. Чиновники переведут свои активы в криптовалюту, и деньги уйдут из страны», — отмечает Поздняков.

По его словам, регулированием этого вопроса должны заняться «не околофинансовые, а действительно знающие люди», которые разберутся в использовании криптовалют.

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Напомним, газета «Известия» обратила внимание на рекомендации Минтруда, которые разрешают чиновникам не указывать криптовалюты в своих финансовых отчетах. Документ приравнивает виртуальные валюты к товарам и услугам, которые чиновники получают в натуральной форме, а такие доходы указывать необязательно. В Минтруда объяснили, что в справку о доходах не включены криптовалюты, потому как «в настоящее время подходы к определению и регулированию криптовалют в Российской Федерации на законодательном уровне не определены».

Елизавета Кирпанова