Минфин объявил о ликвидации Резервного фонда

В декабре 2017 года Резервный фонд был полностью потрачен. С 1 февраля он прекратит свое существование, сообщается на сайте Минфина.

Средства на сумму 7,62 млрд долларов, 6,71 млрд евро и 1,1 млрд фунтов были реализованы за 1,042 трлн рублей и зачислены на единый счет федерального бюджета.

В начале декабря объем фонда составил 994,64 млрд рублей (17,05 млрд долларов).

Резервный фонд был создан в 2008 году, его формировали за счет нефтегазовых доходов. Отчисления в фонд определяло правительство. С 2015 года средства фонда начали использовать на покрытие дефицита бюджета.

1 января 2018 года Резервный фонд присоединился к Фонду национального благосостояния (ФНБ).