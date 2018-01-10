Прокуратура потребовала возбудить дело против сотрудников ФСИН из-за элитных камер в «Матросской тишине»

Прокуратура Москвы направила в Следственный комитет материалы для возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников управления ФСИН по Москве из-за элитных камер в СИЗО «Матросская тишина», сообщает Интерфакс со ссылкой на Генпрокуратуру.

Ведомство просит возбудить дело против должностных лиц по статье о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК). Начальнику управления ФСИН России по Москве внесено два представления об устранении выявленных нарушений.

Прокуратура назначила проверку после сообщений в СМИ об элитных камерах в СИЗО «Матросская тишина». Служебную проверку «Матросской тишины» назначили и в ФСИН России.

О vip-камерах рассказала член московской Общественно-наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева. По ее словам, в некоторых камерах СИЗО установлена дорогая техника — современный телевизор, холодильник, набитый деликатесами. В туалете — вытяжка и дорогой унитаз. В одной из таких камер сидит Дионисий Золотов, обвиняемый в мошенничестве. При этом есть камеры, где люди, живут «хуже, чем бомжи в подвале», в условиях антисанитарии, тесноты и духоты.

Руководство СИЗО «Матросская тишина» пояснило правозащитникам, что данные камеры ремонтировались за благотворительные деньги, и в целом в таком ключе отремонтирован этаж.