Закон об иноагентах коснется получающих деньги от зарубежных властей блогеров

Закон о СМИ, признанных иностранными агентами, распространят на блогеров, которые получают деньги от зарубежных правительств. При этом закон не коснется блогеров, которые получают деньги от частных лиц, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой на заседании комитета Госдумы по информационной политике.

«Под действие закона о СМИ-иногентах подпадут блогеры, получающие деньги от иностранных правительств, но не от частных лиц», — цитирует его РИА Новости.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин заявил, пишет Интерфакс, что в предложенном тексте поправок никаких уточнений про источники финансирования нет. Он предположил, что это могут добавить в подзаконные акты.

В декабре прошлого года Толстой говорил, что «в принципе мы не рассматриваем блогеров в контексте этого закона». Он же отмечал, что законопроект может быть распространен на блогеров, но «это очень теоретическое допущение».

Тогда же Левин говорил, что авторы поправок о физлицах-иноагентах исключили из этого понятия блогеров. «Я бы пока так это не формулировал», — сказал он, отвечая на вопрос, могут ли согласно законопроекту блогеры относиться к физлицам-иноагентам.

Сейчас в Госдуме рассматривается второй законопроект об иностранных агентах, который позволит наделять этим статусом не только организации, но и обычных людей. Первый закон об иностранных агентах приняли в конце 2017 года. В России иностранными агентами уже признали девять СМИ, связанных с «Голосом Америки» и «Радио Свобода».