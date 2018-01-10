HRW заступилась за главу чеченского мемориала Титиева

Арест главы отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева является очередной попыткой заставить организацию уйти из Чечни, говорится в заявлении правозащитной организации Human Rights Watch.

«Нет никаких сомнений в том, что арест Титиева — это очередная попытка наконец-то заставить уйти из Чечни правозащитный центр „Мемориал“, документирующий и широко освещающий практикуемые местными властями коллективные наказания, пытки, насильственные исчезновения, карательные поджоги домов и другие нарушения», — заявили правозащитники.

В HRW отметили, что в последние годы глава Чечни Рамзан Кадыров неоднократно высказывал угрозы в адрес правозащитников, и некоторые из них становились объектом нападений, а также, что фабрикация дел о хранении наркотиков все чаще используется местными силовиками для наказания и дискредитации критикующих власть людей.

«Международные партнеры России должны высказать возмущение этой вопиющей попыткой принудить правозащитников к молчанию и призвать Москву немедленно вмешаться в ситуацию в интересах освобождения Титиева и обеспечения его безопасности», — заключили правозащитники.

Напомним, утром 9 января в Чечне задержали главу отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева. На протяжении нескольких часов в чеченском МВД отрицали, что он находится у них.

Вечером стало известно, что правоохранители якобы нашли в его машине пакет с марихуаной, а против правозащитника возбудили уголовное дело о хранении наркотиков. В «Мемориале» заявили, что считают дело сфабрикованным.