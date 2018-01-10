Путин пообещал уравнять МРОТ и прожиточный минимум

Президент России Владимир Путин пообещал на восемь месяцев раньше повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума, передает ТАСС.

«У нас есть возможность с 1 мая текущего года уравнять МРОТ и прожиточный минимум, мы это сделаем», — сказал президент.

По его словам, повышение МРОТ коснется примерно 4 млн человек, в том числе госслужащих, работников малых предприятий, а также часть работающих пенсионеров. Путин пообещал постоянную индексацию МРОТ.

На сегодняшний день МРОТ составляет 9489 рублей, а прожиточный минимум — 11160 рублей.

Согласно закону, МРОТ должен был быть приравнен к прожиточному минимуму только в январе 2019 года.

Напомним, 15 декабря Госдума приняла закон о повышении МРОТ до прожиточного минимума. Закон вступил в силу 1 января 2018 года. С этой даты минимальный размер оплаты труда будет составлять 9489 рублей в месяц, а в дальнейшим будет равняться величине прожиточного минимума.