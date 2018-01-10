Сопредседателями избирательного штаба Путина стали глава «Камаза», врач и педагог
Сопредседателями избирательного штаба действующего президента России Владимира Путина стали три человека. Об этом стало известно на открытии штаба политика в Гостинном дворе, передает ТАСС.
Это гендиректор автозавода «Камаз» Сергей Когогин, руководитель созданного под патронажем Путина образовательного центра «Сириус для одаренных детей «Сириус» Елена Шмелева и директор Центра детской гематологии и онкологии им. Димы Рогачева Александр Румянцев.
Пресс-секретарем избирательного штаба стал журналист ВГТРК и автор фильма «Крым. Путь на родину» Андрей Кондрашов.
Ранее телеканал «Дождь» со ссылкой на источники сообщил, что в предвыборном штабе Путина впервые не будет одного начальника, вместо этого будет введен институт сопредседателей.
О решении выдвинуться кандидатом на выборы Путин объявил 6 декабря на встрече с сотрудниками завода ГАЗ в Нижнем Новгороде. Во время пресс-конференции 14 декабря он уточнил, что будет баллотироваться в порядке самовыдвижения.
26 декабря инициативная группа избирателей проголсовала за выдвижение его кандидатуры на выборах. На следующий день Путин лично представил в ЦИК необходимые документы.
Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.