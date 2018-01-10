«Экологическую вахту по Северному Кавказу» исключили из реестра иноагентов

Из реестра иностранных агентов исключили три некоммерческие организации, в том числе «Экологическую вахту по Северному Кавказу», которую возглавляет эколог Андрей Рудомаха, сообщил «Новой газете» руководитель юридической службы Клуба юристов НКО Максим Оленичев.

Из реестра также исключили Фонд поддержки гражданских свобод «Правовая миссия» и правозащитную организацию «Школа призывника».

По словам юриста, организации были включены в реестр в 2016 году по результатам проверок, проведенных сотрудниками управлений Минюста по Адыгеи и Челябинской области.

«Для того, чтобы покинуть реестр, организациям более года пришлось выполнять все обязанности, которые связаны со статусом „иностранного агента“: раз в квартал сдавать объемную отчетность, проводить аудит, маркировать свои информационные материалы и сайт ярлыком „иностранного агента“», — отметил Оленичев.

С 2016 года организации подверглись давлению. Так, в отношении «Эковахты» и ее руководителя Андрея Рудомахи было возбуждено семь дел об административных правонарушениях, в частности, за отказ добровольно войти в реестр «инагентов». Организации при поддержки юристов удалось добиться прекращения шести дел и неналожения штрафа в размере до 2 млн 300 тыс. руб., который им грозил по этим делам. Дело в отношении Рудомахи окончилось штрафом в размере 100 тыс. руб.

На «Правовую миссию» и «Школу призывника» были наложены штрафы в размере 300 тыс. и 400 тыс. руб. соответственно. НКО не оплатили штрафы, так как у них нет на это средств. Фонд находится в статусе ликвидации. Обе организации подали жалобы в Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ) о нарушении Конвенции о защите прав человека и основных свобод при давлении на них.

29 декабря 2017 года на Андрея Рудомаху и его коллег напали неизвестные люди. Это произошло, когда экологи вели съемку на территории, которая по их данным принадлежит однокурснику президента России Владимира Путина Николаю Егорову, и на которой ведется незаконная стройка винного завода. Полиция возбудила уголовное дело по статье грабеж, совершенный группой лиц с применением насилия, не опасного для жизни (часть 2 статьи 161 УК РФ).

«Экологическая вахта по Северному Кавказу» является самой крупной и известной межрегиональной правозащитной и экологической организации, работающей в семи регионах. Организация существует 20 лет и известна своей деятельностью в защиту уникальных природных комплексов Кавказского заповедника, Сочинского национального парка, Утриша, протестами против уничтожения природы в ходе масштабной стройки зимней Олимпиады-2014 и др.