Администрация Санкт-Петербурга отказалась от подписки на эротические каналы

Администрация Санкт-Петербурга исключила эротические каналы из пакета телекоммуникационных услуг, контракт на предоставление которых был опубликован на сайте госзакупок.

В Комитете по информатизации и связи ведомства «Новой газете» объяснили, что отказались от подписки на каналы для взрослых еще 29 декабря, заключив с «Рослетекомом» дополнительное соглашение, но сам документ еще не успел появиться на сайте.

«В связи со сроками заключения дополнительного соглашения документы будут доступны на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее 11.01.2018», — заверили в ведомстве.

Ранее СМИ обратили внимание на то, что в начале декабря администрация Санкт-Петербурга разместила контракт на предоставление телекоммуникационных услуг. В пакет услуг входит свыше 200 подписок, среди которых оказались эротические телеканалы (например, Blue Hustler, Brazzers TV Europe, XXL, «Русская ночь» и «О-ля-ля»). Общая стоимость контракта составила около 600 тысяч рублей, из них 428 тысячи уйдут на «обеспечение доступа к сети Интернет».

Исполнителем стало ПАО «Ростелеком».

Елизавета Кирпанова