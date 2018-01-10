Собчак пожаловалась в прокуратуру на угрозы ее предвыборным штабам

Телеведущая и кандидат на пост президента России Ксения Собчак обратилась в прокуратуру с жалобой на организацию «Гражданский патруль», которая, по словам Собчак, угрожает ее предвыборным штабам. Об этом она написала в инстаграме.

Собчак утверждает, что активисты «Гражданского патруля» разослали руководителям ее предвыборных штабов предупреждения о том, что те ведут экстремистскую деятельность из-за заявлений телеведущей о международном статусе Крыма.

«Мой адвокат Константин Добрынин уже обратился с заявлением в прокуратуру с требованием провести проверку т.н. "Гражданского патруля" и выступить с иском о ликвидации этой организации в связи с нарушением действующего законодательства», — написала Собчак.

Телеведущая также заявила об атаках на ее предвыборные штабы. В частности, по ее словам, «избивают моих сборщиков [подписей в поддержку выдвижения Ксении Собчак в президенты], взламывают двери, передают пакеты с угрозами, рассылают письма».

Собчак привела пример нападения на двух сборщиков подписей. Телеведущая также напомнила о том, что на фасаде здания у входа в ее штаб в Санкт-Петербурге вандалы оставили оскорбительную надпись.

Напомним, в декабре 2017 года Ксению Собчак выдвинула на президентские выборы партия «Гражданская инициатива». 26 декабря ЦИК зарегистрировал Собчак кандидатом в президенты. Журналистка ранее заявила, что позиционирует себя как кандидат «против всех».

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.