Мэрия Москвы согласовала марш памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой

Мэрия Москвы согласовала антифашистский марш памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой, которые были убиты членами радикальной группировки БОРН 19 января 2009 года. Это следует из письма департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы (имеется в распоряжении «Новой»).

Согласно документу, марш состоится 19 января, маршрут акции пройдет от Тверского бульвара по Никитскому и Гоголевскому бульварам до улицы Пречистенка.

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Организаторы акции надеются обратить внимание на недопустимость распространения в обществе ксенофобных настроений и нетерпимости к каким-либо группам граждан.

Они также выступают против внесудебных расправ и требуют освободить антифашистов, подвергшихся «политическим преследованиям» и предоставить им убежище. Предполагается, что в марше примут участие не более 500 человек.

Марш памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой проходит в Москве ежегодно, предстоящий марш станет восьмым.