Госдума отклонила законопроект о ежемесячных выплатах находящимся за чертой бедности россиянам

Депутаты Госдумы отклонили законопроект о введении ежемесячных выплат для лиц, оказавшихся за чертой бедности в условиях экономического кризиса, сообщает информагентство «Москва».

Авторы законопроекта — депутаты Госдумы от КПРФ — полагают, что действующие меры социальной поддержки малоимущих граждан недостаточны. Они предлагают отразить в законодательстве понятие «бедность» и ввести дополнительные выплаты.

Размер выплат по этому законопроекту предлагалось рассчитывать как разницу между среднемесячным доходом лица за три последних месяца и величиной прожиточного минимума «для соответствующей социально-демографической группы» в определенном регионе России. При этом установленный размер прожиточного минимума умножается на коэффициент 1,3.

В декабре 2017 года министр труда и социальной защиты России Максим Топилин рассказал, что по последним данным в России проживает 20 миллионов человек, имеющих доход ниже прожиточного минимума, (около 13−13,5% от всего населения страны).