Движение «Голос» пожаловалось на необоснованные проверки на границах

Движение в защиту прав избирателей «Голос» заявило о «неприкрытой политической слежке и неправомерном психологическом давлении» на участников перед предстоящими президентскими выборами 2018 года. Об этом говорится в заявлении организации на имя президента России Владимира Путина.

В документе уточняется, что с августа 2017 года 23 участника «Голоса» столкнулись с «дополнительными проверками» при пересечении российской границы в общей сложности около 50 раз.

При этом во время проверок «систематически проводятся сканирование всех страниц паспортов», досмотр багажа и личных вещей, пересчет наличных денег. По словам членов движения, эти проверки занимают до нескольких часов и приводят «к риску опоздания» на рейсы. Однако нарушений за все время проверок обнаружено не было.

Необходимость таких проверок пограничники, в частности, объясняют их «случайным характером» или неработающим чипом в паспорте, либо необходимостью проверки достоверности содержащихся в нем данных, рассказали в организации.

В связи с этим в организации просят президента России Владимира Путина, а также директора ФСБ Александра Бортникова, уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову, главу Совета по правам человека Михаила Федотова — сообщить, с чем именно связаны постоянные дополнительные проверки в аэропортах.