В Нью-Йорке и Берлине прошли акции в поддержку автора «Новой газеты» Али Феруза

У российского посольства в Нью-Йорке и в Берлине накануне прошли акции в поддержку автора «Новой газеты» Али Феруза (настоящее имя Худоберди Нурматов).

Фото: акция в поддержку Али феруза в Нью-Йорке / Voices 4

В Нью-Йорке акцию в поддержку Феруза организовало движение Voices4, выступающее против притеснения представителей ЛГБТ- сообщества. В митинге приняли участие несколько десятков человек.

В Берлине группа активистов зачитала дневник Феруза, который он вел, находясь в Центре временного содержания иностранных граждан «Сахарово».

Ранее Международные правозащитные организации, в том числе «Репортеры без границ», Human Rights Watch и Amnesty International призвали отменить решение суда о депортации автора «Новой газеты» Али Феруза в Узбекистан.

Напомним, Феруза обвиняют в нарушении правил въезда в Россию либо режима пребывания в стране (по части 3.1 статьи 18.8 КоАП РФ). В начале августа Басманный суд Москвы принял решение о принудительном выдворении Феруза из России в Узбекистан. Однако ЕСПЧ запретил высылать журналиста до вынесения решения по его жалобе. Сейчас он находится в Центре временного содержания иностранных граждан «Сахарово».