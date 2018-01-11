В Мурманске второй раз подожгли машину руководителя еврейской общины

В Мурманске повторно подожгли машину руководителя местной еврейской религиозной общины Ильи Раскина. Пожарные квалифицируют оба случая как поджоги.

Возгорание произошло ночью после того, как Раскин заявил, что опасается за безопасность своих близких и подаст заявление в полицию.

Злоумышленники подожгли салон, точнее, то, что от него осталось после первого пожара, случившегося на православное Рождество. В тот раз очагом возгорания был моторный отсек.

Руководитель общины уверен, что мотив преступления — ксенофобия.

Напомним, что 7 января автомобиль Раскина сгорел во дворе дома. Рядом с машиной валялась емкость от горючего.

Ранее на здании общинного центра неизвестные нарисовали свастику. Полиции не удалось установить виновных.