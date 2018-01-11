В день выборов президента пройдет референдум об объединении двух московских районов

Совет депутатов муниципального округа Марьино в Москве решил провести референдум об объединении с районом Люблино в день выборов президента — 18 марта. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на решение совета.

Совет депутатов одобрил проведение местного референдума по вопросу об объединении Марьино и Люблино в один муниципальный округ на внеочередном заседании 10 января. Решение подписано главой совета Виктором Сотсковым.

В документе вопрос, который будет вынесен на референдум, сформулирован следующим образом: «Считаете ли вы необходимым, чтобы органы местного самоуправления выступили с инициативой об объединении муниципальных округов Марьино и Люблино в муниципальный округ Марьинский?».

По данным издания, вопрос о возможности референдума рассматривался после обращения инициативной группы региональной общественной организации содействия становлению благоприятных условий жизни «За комфортную среду». Обращение было направленно в органы муниципальной власти 27 декабря прошлого года.

О возможности проведения местного референдума в Екатеринбурге в день президентских выборов ранее говорил в своем видеоблоге мэр города Евгений Ройзман.