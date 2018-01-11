Госдеп поставил Россию в одну группу с Нигером в рейтинге опасных стран

Госдепартамент США поставил Россию в третью группу по уровням безопасности для поездок, рекомендуя американцам еще раз взвесить возможные риски перед отправлением. В эту группу также вошли Нигер, Куба, Турция, Пакистан, Ливан и Гондурас. Новые правила опубликованы на сайте ведомства.

Как объясняют власти США, рекомендации помогут оценить риски предстоящих поездок. Госдеп отметил высокий уровень террористической угрозы и агрессии в России.

В первую группу были включены те страны, в которые можно поехать, если соблюдать стандартные меры безопасности. К этой группе относятся Финляндия, Норвегия, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Белоруссия, Румыния, Чехия, Греция, Казахстан, Узбекистан, Монголия, Аргентина, Чили и другие.

Во вторую попали страны, в которых, отмечают власти США, необходимо соблюдать повышенную осторожность. Это Украина, в которой, по мнению Госдепа, следует опасаться преступности и беспорядков, а также страны Западной Европы из-за высокого риска терактов.

В четвертую группу попали страны, куда власти США ездить не рекомендуют. В нее вошли Афганистан, Иран, Сирия, Ливия, Йемен, КНДР и ряд других.

Представитель Госдепартамента Мишель Бернье-Тот пояснила необходимость создания новых рекомендаций тем, что старые были не совсем понятны.