Самый титулованный биатлонист мира Уле-Эйнар Бьорндален не прошел отбор на Олимпиаду

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле-Эйнар Бьорндален не прошел отбор для участия в Зимних Олимпийских играх-2018 в составе национальной сборной Норвегии. На заключительном отборочном старте на Игры, который состоялся на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге, 44-летний спортсмен занял 42-е место.

Спортсмену в этом сезоне ни разу не удалось занять призовое место на этапах Кубка мира или дважды оказаться в числе шести сильнейших, что гарантировало бы ему участие в Олимпиаде.

Критерии отбора выполнили пять норвежских биатлонистов — Йоханнес и Тарьей Бё, Эмиль Свендсен, Ларс Биркеланд и Хенрик Л’Абе Лунн. Шестой возможный участник норвежской сборной на Олимпиаде, Эрленд Овренг Бьонтегорд, не сумел выполнить критерии отбора, но по результатам на этапах Кубка мира превзошел Бьорндалена.

По решению тренерского штаба сборной Норвегии, на последней перед Олимпиадой этапом Кубка мира в Италии примут участие только те биатлонисты, которые отобрались на Игры.

Бьорндален сможет попасть в олимпийскую команду только в случае травмы одного из прошедших отбор спортсменов или по специальному решению тренеров команды.

Напомним, что на счету норвежца 13 олимпийских наград, из которых восемь золотых. 20 раз спортсмен выигрывал чемпионаты мира, еще шесть раз он становился победителем Кубка мира. Всего Бьорндален одержал 95 побед в личных гонках на этапах Кубка мира по биатлону и еще одну в соревнованиях по лыжам.