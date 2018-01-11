Глава СПЧ попросил СК проверить задержание главы грозненского «Мемориала»
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Президентский совет по правам человека (СПЧ) направил запрос в Следственный комитет России о доследственной проверке задержания главы грозненского отделения правозащитной организации «Мемориал» Оюба Титиева. Об этом сообщается на сайте СПЧ.
Соответствующее письмо главе в СКР Александру Бастрыкину направил председатель СПЧ Михаил Федотов. По его мнению, задержание Титиева могло быть связано с правозащитной работой, а найденные у активиста наркотики могли оказаться подброшенными, чтобы скомпрометировать активиста.
«Совершенно недопустимо, когда человека преследуют за его правозащитную деятельность. Хочу заметить, что защита прав и свобод человека и гражданина является первейшей обязанностью государства, и представлять правозащитника в качестве врага государства как минимум антиконституционно», — заявил Федотов в письме.
Глава СПЧ добавил, что государство должно «поддерживать правозащитную деятельность, а не пытаться наказывать правозащитников».
О задержании Оюба Титиева стало известно 9 января. Во время проверки документов в его автомобиле был обнаружен пакет со 180 граммами марихуаны. Активист категорически отрицает, что пакет с наркотиками принадлежит ему.
В отношении Титиева завели уголовное дело по части 2 статьи 228 (Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических веществ в крупном размере). Максимальное наказание по этой статье — десять лет лишения свободы.