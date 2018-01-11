«Мемориал»: родственников задержанного чеченского правозащитника выгнали на улицу, отобрав ключи от дома

Сотрудники Курчалоевского районного отдела полиции угрожают родственникам задержанного руководителя грозненского представительства Правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева.

Ранее мы сообщали о том, что 9 января 2018 года в Чечне был задержан Оюб Титиев в связи с тем, что при досмотре его машины полицейские якобы обнаружили пакет с марихуаной. Оюб Титиев свою вину не признает.

Оюб Титиев. Фото из личного архива

По сведениям Правозащитного центра «Мемориал», оперативные сотрудники Курчалоевского отдела полиции, пытаясь склонить Оюба Титиева к самооговору, 9 и 10 января в разговорах с ним неоднократно угрожали «серьезными неприятностями» его родственникам.

Читайте также Глава СПЧ попросил СК проверить задержание главы грозненского «Мемориала»

10 января сотрудники полиции ворвались в дом Оюба Титиева в селе Курчалой. Жена и дети Оюба отсутствовали, но в доме в это время находились его родственницы из семьи его брата, Якуба Титиева. Полицейские вели себя чрезвычайно грубо. Они заявили, что разыскивают двадцативосьмилетнего сына Оюба, Бекхана Титиева, а также Якуба Титиева. Узнав, что обоих в настоящее время в Курчалое нет, полицейские пришли в ярость. Они заявили, что оба должны завтра явиться к своему участковому уполномоченному полиции, угрожая в противном случае неприятностями их родным.

Затем полицейские выгнали всех женщин из дома, заперли дом Оюба Титиева и ушли, забрав ключи от дома с собой.

Причину, по которой полицейские разыскивают сына и брата задержанного правозащитника, они объяснять не стали.

Нам совершенно очевидно, что не получив «признательных показаний» от Оюба Титиева, сотрудники Курчалоевского отдела полиции будут пытаться использовать в качестве «заложников» его родных, как это часто происходит в подобных случаях в Чеченской Республике.

В связи с этим Правозащитный центр «Мемориал» намерен обратиться к Уполномоченному по правам человека в РФ и в Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

«Мемориал»