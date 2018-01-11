Замначальника «Матросской тишины» уволили после скандала с VIP-камерами

Заместитель начальника московского СИЗО № 1 «Матросская тишина» уволен после скандала с VIP-камерами, условия содержания в которых значительно отличаются от обычных. Его имя не называется. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на ФСИН.

«В настоящее время одна из проверок завершена, по результатам которой заместитель начальника учреждения по оперативной работе уволен, три сотрудника оперативного отдела СИЗО привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что материалы по выявленным нарушениям переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

Накануне столичная прокуратура потребовала возбудить уголовное дело по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) после проверки СИЗО. Представители ведомства не обнаружили VIP-камер в изоляторе, но выявили несоблюдения требований о раздельном содержании разных категорий заключенных.

О начале прокурорской проверки в «Матросской тишине» стало известно в середине декабря. Ведомство решило проверить публикацию «Московского комсомольца» о специальных камерах с элементами роскоши для представительных заключенных. Об их существовании рассказала член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.