Польша назвала причиной крушения самолета Качиньского взрыв на борту

Комиссия Министерства обороны Польши назвала взрыв на борту основной причиной авиакатастрофы Ту-154 М под Смоленском в 2010 году, в которой погиб президент страны Лех Качиньский. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Левое крыло Ту-154 было уничтожено взрывом изнутри», — пришла к выводу комиссия.

Установлено, что источников взрыва было несколько, а дерево, оказавшееся на пути самолета, не было причиной первичного разрушения левого крыла.

Эти утверждения были приняты членами комиссии в качестве ключевых выводов технического доклада о причинах авиакатастрофы, говорится в сообщении Минобороны Польши.

Ранее министр обороны Польши Антоний Мачаревич назвал авиакатастрофу терактом и заявил, что власти страны обнаружили информацию о взрыве на одном из «черных ящиков» самолета.

Предыдущая комиссия, изучавшая крушение самолета, пришла к выводу, что его крыло было разрушено в результате столкновения с деревом.

Российский Следственный комитет счел версию о взрыве на борту необоснованной. «При проведении сразу после катастрофы баллистической и взрывотехнической экспертиз никаких признаков воздействия на самолет взрывчатых веществ обнаружено не было», — говорила представитель ведомства Светлана Петренко.

Напомним, самолет Ту-154 с польской правительственной делегацией на борту разбился в апреле 2010 года при посадке в аэропорту Смоленска.

Польские официальные лица, в том числе президент Лех Качиньский, летели на траурные мероприятия в Катыни, где в 1940 году расстреляли более 21 тысячи граждан Польши. В результате катастрофы погибли 96 человек.